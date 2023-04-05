أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إنها "تدين بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والذي أسفر عن اعتداء على المصلين واعتقالات عدة".

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان على "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الجسيمة والاستفزازية التي يشهدها"، وشددت الوزارة على ضرورة "عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة".

وأكدت الإمارات على "ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بما يتوافق مع القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

ودعا بيان الإمارات السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وتجنب تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا رفض الإمارات "كافة الممارسات التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتهدد بمزيد من تفاقم التصعيد".