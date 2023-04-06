دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الأربعاء، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة) بناء على توجيهات وزير الداخلية.

صورة أرفقتها الداخلية البحرينية في تقريرها عن بدء المرحلة الثانية من العقوبات البديلة ببرنامج "السجون المفتوحة" Credit: Bahrain MOI

وقال مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الشيخ خالد آل خليفة، وفقا لتقرير نشرته وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الرسمي، إن "السجون المفتوحة نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، والذي يأتي في إطار المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان".

Credit: Bahrain MOI

وتابع: "هذه المرحلة، والتي يتم تنفيذها بمبنى السجون المفتوحة، تتضمن التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج بسوق العمل".

Credit: Bahrain MOI

وأكد على أن "الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ماضية قدما في تقديم البرامج الهادفة إلى تعزيز وتطوير إمكانات المستفيدين من تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة"، مشيرا إلى "التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة المستفيدين على قاضي تنفيذ العقاب، بما يسهم في الوصول للهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع".