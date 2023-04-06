كيف صنفت الدول العربية على مؤشر الديمقراطية لعام 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة” (CNN)-- مؤشر الديمقراطية" هو تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التي تتبع مجموعة Economist "إيكونوميست" البريطانية. يتم قياس الديمقراطية بناء على مدى التزام الدول بمعايير معينة كالعملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية. وبناءً على هذه المعايير يتم تقييم الدول من 0 إلى 10.

ووفقًا للتقرير، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدهورًا متتاليًا آخر في درجتها الإقليمية في مؤشر الديمقراطية لعام 2022، لتسجل المنطقة أدنى مرتبة بين تلك الدول المغطاة ضمن المؤشر. حيث بلغ مجموع 5 دول من أصل 20 دولة في المنطقة في المرتبة العشرين الأدنى في التصنيفات العالمية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2022.