أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قام المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، بتغيير طفيف في الرواية التي ألقي فيها اللوم على حركة حماس في إطلاق الصواريخ من لبنان، قائلاً إن المسؤول عن الإطلاق إما حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني- لكنه أكد أن الهجوم جاء من منظمة فلسطينية، وليس من حزب الله.

وقال هيشت: " نحن نعلم على وجه اليقين أنها نيران فلسطينية، قد تكون حماس أو الجهاد الإسلامي، نحاول الانتهاء من معرفة (من أطلق الصواريخ)، لكن ليس حزب الله".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يفترض أن "حزب الله كان يعلم بالأمر، وأن لبنان يتحمل أيضا مسؤولية العملية".

لكنه شدد عدة مرات على أن الجيش الإسرائيلي رأى أن الهجوم جاء من مصدر فلسطيني، وأنه لا يمثل اتساعًا للنزاع ليشمل جهات خارج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المباشر.