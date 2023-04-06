القدس (CNN) -- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قوات الأمن تلقت تعليمات "بإعداد كل الردود المناسبة" على وابل من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان نحو إسرائيل، قبل الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 9 مساء الخميس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "وزير الدفاع يواف غالانت أنهى مؤخرا تقييما للوضع مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسة وزارة الدفاع".
وأضاف البيان: "التقييم شمل المناطق كافة، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان على مدار اليوم الماضي".
وتابع البيان: "وبعد الانتهاء من التقييم ، أصدر الوزير تعليماته إلى مؤسسة الدفاع بإعداد كافة الردود الممكنة على الأحداث الأخيرة قبل بدء المناقشات".