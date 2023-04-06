القدس (CNN) -- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قوات الأمن تلقت تعليمات "بإعداد كل الردود المناسبة" على وابل من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان نحو إسرائيل، قبل الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء ​​الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 9 مساء الخميس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "وزير الدفاع يواف غالانت أنهى مؤخرا تقييما للوضع مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسة وزارة الدفاع".

وأضاف البيان: "التقييم شمل المناطق كافة، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان على مدار اليوم الماضي".

وتابع البيان: "وبعد الانتهاء من التقييم ، أصدر الوزير تعليماته إلى مؤسسة الدفاع بإعداد كافة الردود الممكنة على الأحداث الأخيرة قبل بدء المناقشات".