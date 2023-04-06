(CNN)-- اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس، أحد أقدس الأماكن الإسلامية، للمرة الثانية، الأربعاء، بعد ساعات من اقتحامها الحرم لأول مرة واعتقال مئات الفلسطينيين وسط إدانات من العالم العربي والإسلامي.

وخلال الحادث الأول صباح الأربعاء، أظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ضباطا إسرائيليين يضربون الناس وهم يصرخون بالهراوات داخل المبنى المظلم. وقال شهود عيان لشبكة CNN إن الشرطة حطمت الأبواب والنوافذ لدخول المسجد وألقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي بمجرد دخولها. ويظهر مقطع فيديو شاركته الشرطة الإسرائيلية قوات تحمل دروع مكافحة الشغب بينما تم إطلاق الألعاب النارية عليهم.

وقالت الشرطة في بيان إن قواتها دخلت الأقصى بعد أن "تحصن المئات من المشاغبين ومدنسي المساجد" داخله، وأوضح البيان أنه "عندما دخلت الشرطة رشقوا الحجارة عليهم وأطلقت الألعاب النارية من داخل المسجد من قبل مجموعة كبيرة من المحرضين".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن ما لا يقل عن 12 شخصًا أصيبوا خلال اشتباكات في المسجد وحوله، وتم نقل ثلاثة من المصابين على الأقل إلى المستشفى، بعضهم أصيبوا برصاص مطاطي.

وأضاف الهلال الأحمر أن سيارات الإسعاف التابعة له استهدفت في وقت من الأوقات من قبل الشرطة ومنعت من الوصول إلى الجرحى.

إليكم نظرة في الخريطة أعلاه على موقع أحداث العنف التي جرت.