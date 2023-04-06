لبنان: قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد ردا على إطلاق صواريخ

بيروت، لبنان (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، أن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية على جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من لبنان، في وقت سابق يوم الخميس.

وقالت الوكالة إن القصف الاسرائيلي استهدف أطراف مدينة صور جنوب البلاد، وأضافت أن أصوات صواريخ التي أطلقت من لبنان والقصف الإسرائيلي سُمعت في أنحاء المنطقة.

وقال الجيش اللبناني، لشبكة CNN، إنه ليس لديه معلومات يمكن إعلانها في الوقت الحالي.

وتواصلت CNN أيضا مع "حزب الله" للتعليق، لكنها لم تتلق ردا رسميا بعد، فيما قالت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، إن إسرائيل قصفت الأراضي اللبنانية.

في غضون ذلك، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في بيان إلى شبكة CNN، إن "التصعيد بين لبنان وإسرائيل خطير للغاية".

وأكدت "يونيفيل" إطلاق "صواريخ متعددة" من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه نشط منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية رداً على ذلك.

وأضافت أن "رئيس البعثة وقائد القوة اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، وأن الوضع الحالي خطير للغاية وتحث اليونيفيل على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

ولفتت إلى أنها وجهت أفرادها المتمركزين على الحدود بين البلدين بالدخول إلى الملاجئ.

يذكر أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل، الخميس، تعتبر أكبر هجوم من نوعه منذ الصراع الذي استمر 33 يوما بين البلدين في عام 2006.