دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من وصفهم بـ"الأعداء" ودعا في الوقت نفسه إلى تهدئة التوترات مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترغب بتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

وقال نتنياهو في كلمة بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء على خلفية سقوط صواريخ من لبنان على إسرائيل الخميس: "سنضرب أعداءنا وسيدفعون الثمن"، حسب قوله.

وتابع تنتياهو قائلا: "سيدرك أعداءنا أن عند الاختبار يقف الشعب الإسرائيلي متحدا خلف خطوات جيش الدفاع وقوات الأمن الأخرى لحماية دولتنا ومواطنينا"، حسب قوله.

وتابع رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "لا رغبة لدينا بتغيير الوضع الراهن في المواقع المقدسة في القدس".

وأردف نتنياهو بالقول: "ندعو إلى التهدئة وسنواجه المتطرفين الذي يستخدمون العنف".