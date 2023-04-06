الجيش الإسرائيلي: عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، في تصعيد كبير يأتي وسط توترات بشأن عمليات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صواريخ تتطاير في سماء شمال إسرائيل، وأصوات انفجارات على بعد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "يتلقى تحديثات مستمرة حول الوضع الأمني، وسيقوم بإجراء تقييم مع رؤساء المؤسسة الأمنية".

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، أن "وزير الدفاع يوآف غالانت أطلع أيضا على الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود الشمالية لإسرائيل".

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن مجالها الجوي الشمالي مغلق أمام الطيران المدني.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية على جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت الوكالة إن القصف الاسرائيلي استهدف أطراف مدينة صور جنوب البلاد، وأضافت أن أصوات الصواريخ التي أطلقت من لبنان والقصف الإسرائيلي سُمعت في أنحاء المنطقة.

وقال الجيش اللبناني، لشبكة CNN، إنه ليس لديه معلومات يمكن إعلانها في الوقت الحالي.

وتواصلت CNN أيضا مع "حزب الله" للتعليق، لكنها لم تتلق ردا رسميا بعد، فيما قالت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، إن إسرائيل قصفت الأراضي اللبنانية.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في بيان إلى شبكة CNN، إن "التصعيد بين لبنان وإسرائيل خطير للغاية".

وأكدت "يونيفيل" إطلاق "صواريخ متعددة" من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه نشط منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية رداً على ذلك.

وأضافت أن "رئيس البعثة وقائد القوة اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، وأن الوضع الحالي خطير للغاية وتحث اليونيفيل على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

ولفتت إلى أنها وجهت أفرادها المتمركزين على الحدود بين البلدين بالدخول إلى الملاجئ.

يذكر أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل، الخميس، تعتبر أكبر هجوم من نوعه منذ الصراع الذي استمر 33 يوما بين البلدين في عام 2006.