جانب من لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على استمرار دعم بلاده المتواصل لليمن، ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني "في كافة المجالات بما يخدم الشعب اليمني، ويسهم في الوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر: "التقيت رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس".

وأضاف: "نقلت تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار".

وتابع: "كما استعرضنا خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وأكدت استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات بما يخدم الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في الوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".