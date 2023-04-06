دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع رد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بعد أن اشتكى الأخير من طول الرحلة بين بلاده والعاصمة الصينية بكين، الخميس.

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية مقطع فيديو يظهر حديثا جانبيا بين الوزيرين قبل لقائهما في بكين.

ويظهر في المقطع وزير الخارجية السعودي وهو يقول إن "المسافة بين الرياض وطهران ساعتان فقط" وذلك بعد أن اشتكى عبداللهيان من طول الرحلة إلى بكين، وفقا للإخبارية.

وتساءل عدد من المغردين عن دلالات رد وزير الخارجية السعودي على نظيره الإيراني.

وكان وزيرا خارجية السعودية وإيران قد التقيا للمرة الأولى منذ 7 سنوات في بكين ووقعا على بيان مشترك اتفقا فيه على إعادة فتح السفارات والقنصليات وترسيخ التعاون بين البلدين.