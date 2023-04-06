بالفيديو.. وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني في بكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الصينية، بكين، الخميس.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو من اللقاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ويعد هذا الاجتماع بين وزيري خارجية إيران والسعودية في بكين أعلى اجتماع ثنائي رفيع المستوى لمسؤولين من البلدين منذ أكثر من سبع سنوات.

ويأتي هذا اللقاء بعد إعلان المملكة العربية السعودية وإيران مطلع مارس/ آذار الماضي، عن توصلهما لاتفاق حول استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهرين.

ويُذكر أنه في يناير/كانون الثاني عام 2016، قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.