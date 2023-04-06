دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت الخارجية الأمريكية إطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان وقطاع غزة مؤكدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في إيجاز صحفي: "التزامنا بأمن إسرائيل صارم، ونقر بأن لإسرائيل حق مشروعً في الدفاع عن نفسها ضد جميع أشكال العدوان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أن عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، في تصعيد كبير يأتي وسط توترات بشأن عمليات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صواريخ تتطاير في سماء شمال إسرائيل، وأصوات انفجارات على بعد.