الخارجية الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 6 في "هجوم إرهابي" بتل أبيب

الشرق الأوسط
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الخارجية الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 6 في "هجوم إرهابي" بتل أبيب
صورة أرشيفية لسيارات إسعاف في تل أبيبCredit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، إن "شخصا قتل، وأصيب 6 في هجوم إرهابي وقع بتل أبيب".

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وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن "الشرطة قالت انه تم تلقي بلاغ عن اصطدام سيارة بعدد من المارة في تل أبيب".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، نهاية عملياته العسكرية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل على مدار اليومين الماضيين.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي لشبكةCNN أن عمليات إسرائيل في غزة ولبنان انتهت طالما لم يتم إطلاق صواريخ جديدة.

وكانت قد وجهت إسرائيل ضربة لقطاع غزة مساء الخميس، استهدفت خلالها مواقع وأنفاق لحركة "حماس".

واستهدفت إسرائيل أيضا مواقع في جنوب لبنان، فجر الجمعة، قيل إنها تُستخدم لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

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