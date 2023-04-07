"عش الصواريخ بلبنان".. عبدالباري عطوان يثير تفاعلا.. ومغردون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي عبدالباري عطوان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرها حول الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل.

وقال عطوان في تغريدته: "اول الغيث صاروخان كرد اولي انتقامًا لشهيدين في الهجمات الأخيرة على سورية هل تتجه المنطقة الى حرب اقليمية بسبب اقتحام الاقصى؟ مقولة الرد في الزمان والمكان الملائمين تترجم صاروخيا والقادم اعظم".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "أخيرا، جاء الرد سريعا في الزمان والمكان المناسبين ومن ’عش الصواريخ‘ في جنوب لبنان.. ما هي رسالة التحذير التي تحملها ’الكاتيوشا الفلسطينية‘ الى نتنياهو؟ وماذا يعني تعانق الساحات وتكافلها في جنوب فلسطين وشمالها ووسطها دفاعا عن القدس المحتلة؟".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الخميس، أنه قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان وغزة، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالان، أنه قد أمر بالاستعداد لـ"كافة الردود الممكنة" بعد إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل، والذي جاء وسط تصاعد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.

من جهتها قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو ما يُعرف باسم "يونيفيل"، إنها على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني وأنهما لا يريدان الحرب.