إسرائيل.. المجلس الوزاري المصغر ينهي اجتماعه الأمني ونتنياهو يتوعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختتم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعه الأمني، الخميس، واتخذ عددا من القرارات في الوقت الذي توعد فيه نتنياهو بجعل "الأعداء يدفعون ثمنا باهظا".

وجاء في بيان نشره المجلس: "اتخذت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني (مجلس الوزراء السياسي-الأمني) سلسلة من القرارات"

وتابعت في بيانها: "وجاءت جميع القرارات بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن رداً على إطلاق النار على مواطنين إسرائيليين في الشمال والجنوب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "رد فعل إسرائيل، الليلة وبعد ذلك، سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا"، حسب قوله.