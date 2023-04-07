إسرائيل.. المجلس الوزاري المصغر ينهي اجتماعه الأمني ونتنياهو يتوعد

الشرق الأوسط
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إسرائيل.. المجلس الوزاري المصغر ينهي اجتماعه الأمني ونتنياهو يتوعد
Credit: RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختتم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعه الأمني، الخميس، واتخذ عددا من القرارات في الوقت الذي توعد فيه نتنياهو بجعل "الأعداء يدفعون ثمنا باهظا".

وجاء في بيان نشره المجلس: "اتخذت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني (مجلس الوزراء السياسي-الأمني) سلسلة من القرارات"

وتابعت في بيانها: "وجاءت جميع القرارات بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن رداً على إطلاق النار على مواطنين إسرائيليين في الشمال والجنوب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "رد فعل إسرائيل، الليلة وبعد ذلك، سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا"، حسب قوله.

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