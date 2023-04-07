دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، مما "ستؤول إليه الأمور في المنطقة"، محملة إسرائيل "كامل المسؤولية" عن التصعيد، وداعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى "التحرك الموحد في معركة مفتوحة".

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إنها تحمّل إسرائيل "كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان السافر على قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني الأبي، وعمّا ستؤول إليه الأمور في المنطقة".

وأضافت أن "هذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمنًا، ولن يصنع له نصرًا ولا حقًا في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح".

وتابعت حركة "حماس" في بيانها قائلة إن "العدوان الصهيوني ضد القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهدًا بأن تبقى درعًا وسيفًا لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا".

ودعت حركة "حماس" الشعب الفلسطيني "في أماكن وجوده كافة والقوى والفصائل إلى التحرك الموحد في معركة مفتوحة لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولإفشال مخططاتهم التهويدية للقدس والأقصى، ودفاعًا عن شعبنا وحقّه في الحرية وتقرير المصير رغم أنف الاحتلال الذي مصيره إلى زوال مهما طال الزمن وكلّف من ثمن"، بحسب البيان.