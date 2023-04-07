دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في تغريدة، الجمعة، إن محاولات إسرائيل في "التهديد والتهويل" لن تجدي نفعا، مشيرا إلى أن "توازن الردع" لا يزال قائما.

وكتب نعيم قاسم على تويتر: " لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر، والمجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظ،. هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آتٍ إن شاء الله"، حسب قوله.

ويأتي تعليق قاسم بعد أن قالت إسرائيل إنها استهدفت أهدافا تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان، خلال الليلة الماضية.

وتبعت الغارات الإسرائيلية رشقات من الصواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، الخميس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يعتقدون أن حماس أو حركة الجهاد الإسلامي تقفان خلف الهجوم وليس حزب الله.