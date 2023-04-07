الجيش الإسرائيلي يعلن بدء قصف مواقع في قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في قطاع غزة ردا على الهجمات الصاروخية التي تلقتها إسرائيل الأربعاء والخميس، وذلك إثر التطورات التي شهدها المسجد الأقصى مساء الثلاثاء بين قوى أمن إسرائيلية وفلسطينيين.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "جيش الدفاع الإسرائيلي يقصف غزة".

وسمعت أصوات الطائرات الحربية والانفجارات المفترضة الناجمة عن قصف مواقع غرب وشرق مدينة غزة، بحسب صحفي في غزة.

وبدأ إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في حين أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل أجهزة الإنذار في المناطق المفتوحة المحاذية للقطاع، وفقا لمراسل CNN.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف نفقين وموقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحركة حماس.