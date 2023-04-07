إيران تُعلق على القصف الإسرائيلي لغزة ولبنان.. وتدعو إلى "رد فعال ورادع"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بقوة الغارات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، حسبما قال المتحدث باسمها، ناصر كنعاني، الجمعة.

وجاء في بيان للخارجية: "وصف كنعاني هذه الهجمات بالخرق لسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية"، وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "جاءت (الهجمات) امتدادا لتدنيس المسجد الأقصى والهجمات الوحشية للجيش الصهيوني على المصلين الفلسطينيين"، حسب قوله.

ودعت طهران إلى "رد فعال ورادع" من جانب المجتمع الدولي على ما تصفه بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأُطلقت عشرات الصواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، في هجوم ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم فيه على الفصائل الفلسطينية، وقد كان وابل الصواريخ الذي سقط من لبنان هو الأكبر منذ حرب 2006 بين البلدين وأثار مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع.

ويتصاعد الغضب في جميع أنحاء المنطقة بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، أحد أقدس المواقع الإسلامية، في القدس الأربعاء، والتي قوبلت بإدانة واسعة من دول عربية وإسلامية وأثارت رد فعل انتقامي عبر إطلاق موجات من الصواريخ من غزة على إسرائيل.