(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر، الجمعة، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أمر بتعبئة قوات الاحتياط.

وجاء في البيان أن "رئيس الأركان العامة اللواء هرتسي هليفي عقد مناقشات لتقييم الوضع وتقييمه للمستقبل، تم خلالها إطلاعه على الهجوم الخطير في الحمرا"، وذلك تعليقا على إطلاق النار في غور الأردن الذي أسفر عن مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وقال البيان: "وجه رئيس الأركان بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية إلى جانب القبض على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، أمر رئيس الأركان بتعبئة الاحتياطيات مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية".

وجاءت تلك التطورات بعدما ردت إسرائيل، في وقت سابق الجمعة، على إطلاق صواريخ من قطاع غزة وجنوب لبنان بقصف مواقع تابعة لمسلحين فلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، وسط دعوات لوقف التصعيد.