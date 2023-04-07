الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف "تابعة لحماس" جنوب لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، عن شن غارات على لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس، توعد فيه بنيامين نتنياهو بجعل "الأعداء يدفعون ثمنا باهظا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت قد أمر بالاستعداد لـ"كافة الردود الممكنة" بعد إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل، والذي جاء وسط تصاعد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه "قصف أهدافا من بينها بنى تحتية للإرهاب تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية بالعمل من داخل لبنان"، وحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن "كل نيران تنطلق من أراضيها".

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن قصف قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل بعد.

وكانت حركة "حماس" قد حذرت، مساء الخميس، مما "ستؤول إليه الأمور في المنطقة"، محملة إسرائيل "كامل المسؤولية" عن التصعيد، داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى "التحرك الموحد في معركة مفتوحة".