دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا الأمن العام السعودي المواطنين والمقيمين إلى أداء صلاة الجمعة، في المساجد الأخرى القريبة من الحرم المكي بسبب الزحام الشديد وامتلاء الحرم المكي بالمصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان.

وقال الأمن العام السعودي في تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية على صفحته الرسمية على تويتر، الجمعة: "أخى المواطن..أخي المقيم: يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاة الجمعة في المسجد القريب منك تخفيف للازدحام وتعاون مقدر".

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جندت كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة، ومواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية التطويرية لموسم شهر رمضان".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن استعدادات الرئاسة للمعتمرين والقاصدين لأداء صلاة الجمعة تتضمن تجهيز 5 آلاف عربة عادية، وقرابة 3 آلاف عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق (تنقل) وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات"..

وأضاف أن "رئاسة الحرمين توفر مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية"، حسبما نقلت عنه وكالة (واس).