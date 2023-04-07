دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم تتمكن الحكومة اللبنانية من الحصول على معلومات حول ما إذا كان حزب الله قد وافق على ضربات الصواريخ على إسرائيل، حسبما قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لمراسلة CNN بيكي أندرسون.

وقال بوحبيب لـCNN في مقابلة الجمعة: "ليس لدينا معلومات عن ذلك حاولنا الحصول على بعض المعلومات، لكننا لم نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الله وافق عليه (القصف) أم لا".

وتابع وزير الخارجية اللبناني قائلا إن الصورايخ من لبنان ربما تكون أُطلقت من جانب حماس أو "أي منظمة فلسطينية أخرى"، وأردف قائلا إن الصواريخ المستخدمة صناعة فلسطينية لكنها "ليست فعالة جدا".

وأردف بوحبيب قائلا: "كما تعلم لدينا مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان ونحن لا نراقب كل فلسطيني لذا يمكنهم الذهاب إلى مكان ما في إحدى القرى والقيام بما فعلوه بالأمس... يمكن أن يكون حماس أو أي منظمة أخرى من الجانب الفلسطيني".

وتابع وزير الخارجية اللبناني قائلا: "نحن نعلم أن لدينا وضع صعب للغاية في جنوب لبنان. حزب الله هناك وهم مسلحون الجيش اللبناني واليونيفيل هناك أيضاً ويعملون مع الآخرين من أجل وقف مثل هذه الأشياء، لكنهم لا ينجحون دائما".

وأشار بوحبيب إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية تفهم أن هناك أسباب لمثل هذا الإطلاق لكنها "لم تحب أنه جاء من لبنان".

وتابع وزير الخارجية اللبناني قائلا: "ما حدث في الأقصى هو سبب ما حدث في لبنان بالأمس، أنا لا أبرره، أنا أشرح أن ما حدث في الأقصى مهم جدا وهناك رد فعل حقيقي".