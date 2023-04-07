القدس (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل سيدتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة في إطلاق نار في غور الأردن بالضفة الغربية، مؤكدا أن قوات الشرطة الإسرائيلية تقوم بمطاردة المشتبه بهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تم استدعاء جنوده إلى مكان الحادث عند مفرق الحمرا في غور الأردن، شرقي الضفة الغربية، صباح الجمعة، بعد "تلقي تقرير بشأن حادث سيارة فلسطينية وسيارة إسرائيلية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جنود الجيش الإسرائيلي الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث عثروا على العديد من الطلقات النارية في السيارة الإسرائيلية، وتمت الإشارة إلى أن الحادث كان في الواقع هجوما بإطلاق الرصاص، ونتيجة لذلك، أصيبت ثلاث سيدات إسرائيليات، وقتلت اثنتان منهن".

وذكرت خدمة نجمة داود الحمراء أن "المرأتين اللتين توفيتا في مكان الحادث كانتا في العشرينات من العمر، مضيفة أن المرأة الأخرى كانت في الأربعينيات من عمرها، وفي حالة خطيرة مع إصابات متعددة".

ووصف مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، وقال شبتاي: "هذا هجوم إرهابي قاتل يذكرنا بمدى أهمية تهديد الإرهاب بأشكاله المختلفة، وإن مطاردة الإرهابيين قد بدأت".

وقال أدرعي في تغريدة على صفحته على تويتر، الجمعة: "استكمالًا لبلاغ إطلاق النار قرب مفرق الحمرا، أفيد بوقوع حادث طرق بين سيارتين إسرائيلية وفلسطينية، قوات الجيش التي وصلت إلى المكان رصدت عيارات نارية على السيارة الإسرائيلية". وأضاف أن "الحديث يدور عن عملية إرهابية أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ثالثة بجراح، وأن قوات الأمن تقوم بمطارة الإرهابيين".

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "أُبلغ بتفاصيل الهجوم وسيجري تقييما للوضع الأمني في الساعة المقبلة".

ورحبت حركة حماس الفلسطينية بالهجوم ووصف المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع الهجوم بأنه "عملية بطولية". وقال إن "عملية بطولية في غور الأردن تتزامن مع ضربات المقاومة من غزة لتأكيد وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف أن "هذه العملية تبعث برسالة تحد وإصرار على عدم التسامح مع جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى وحقوق المعتكفين".