الحكومة اليمنية: ضبط سفينة "إيرانية" محملة بالحشيش والهيروين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، مساء الخميس، أن قوات يمنية ضبطت "سفينة إيرانية مُحملة بكميات كبيرة من المخدرات" قبل دخولها إلى الأراضي اليمنية.

وقال الإرياني، عبر حسابه على منصة تويتر، إن "قوات خفر السواحل اليمنية والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، تمكنت من ضبط سفينة إيرانية وطاقمها المكون من 7 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، تحمل على متنها شحنة مخدرات مكونة من 3 أطنان من مادة الحشيش، و173 كيلوغراما من الشبو والهيروين، أثناء اقترابها من ساحل الفيدمي بمديرية الغيضة".

وأضاف الوزير اليمني: ""نجدد التذكير أن الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لمليشيا الحوثي يشمل كلا من شحنات الأسلحة المُهربة، والمواد المخدرة، حيث تستخدم إيران الحوثيين وسيلة لتيسير تجارة المخدرات، وتمويل المجهود الحربي، وغسل أدمغة عناصرها للسيطرة عليهم تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال"، حسب تعبيره.

وأكد الإرياني أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يجب أن يدينوا السلوك الإيراني ومساعي طهران لإغراق المنطقة بالسلاح والمليشيات وسحنات المخدرات، ضمن مساعيها لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".