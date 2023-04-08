دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن "السيسي اطلع على مستجدات العمل في مشروع (التجلي الأعظم فوق أرض السلام) بمدينة سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء".

وأردف قائلا: "وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصداً عالمياً للزائرين من شتى أنحاء الأرض، من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل، بما يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرضاً للسلام"، حسبما أفاد البيان.

وأشار المتحدث إلى أن "الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومتابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، واستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة"، بحسب البيان.

وأضاف المتحدث أن "الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد (جوليوس نيريري) لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا".

وأوضح المتحدث، بحسب البيان، أن "تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك يقومان بتنفيذ السد، تحت إشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه في تنزانيا، وسيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، ويمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية".