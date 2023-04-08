قيادي حوثي يرد على تغريدة أسلوب "حرب السعودية" بعد 8 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد القيادي البارز بجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي، على تغريدة نشرها صاحب حساب "كولومبوس" حول الحرب في اليمن بعد 8 سنوات وما شابها في تلك المدة.

وقال كولومبوس في تغريدته: "هل شاهدتم حرباً عمرها 8 سنوات: لم يهدم فيها بيت ولم تهدم فيها مدرسة ولم يهدم مستشفى ولم تهدم جامعة ولم يهدم مسجد ولم تقتل امرأة او تغتصب ولم يقتل شيخاً أو طفل أو اسير ولم يحرق شجراً أو يخرب! فقط إذا كانت بقيادة المملكة العربية السعودية".

ورد محمد علي الحوثي قائلا: "هذا لأننا لا نرى الانتصار على الخصم بارتكاب ما ذكرت ولا نستجيز استهداف ما ذكرت فنحن نحارب بشرف والشعب اليمني بقيادته اثبت بتصديه للعدوان القمة في الأخلاق والتعامل بينما قيادة العدوان ارتكبت كل ما ذكرت من جرائم وبإمكانكم الاطلاع على ذلك من خلال الرابط".

ورد كولومبوس بتغريدة قال فيها: "هلا يا ميقالو، أول شيء هاردلك على بيع إيران لكم: ثانياً/ من فجر المساجد في دماج وفجر البيوت وقتل الشيوخ وسلم النساء كزينبيات للإيرانيين واللبنانيين وتسبب بالفقر والجوع لليمنيين لا يحق له أن يتحدث عن الشرف في الحروب، ثم أن السعودية طوال هذه السنوات لم تشارك سوى بـ10٪ من قوتها فقط فكيف لو شارك جميع السعوديين وجميع القوات المسلحة وكيف لو شاركت قوة الصواريخ وغيرها من القوات؟ الكاسب من هذه الحرب هي محلات التصوير والطباعة لجثث الحوثيين".