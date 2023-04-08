دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤول حوثي وصول 13 شخصًا إلى صنعاء، السبت، بعد أن أطلقت السلطات السعودية سراحهم مقابل الإفراج عن مواطن سعودي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر تويتر: "استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق".

وأضاف: "ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله".

واوضح المرتضى أن "الأسرى المفرج عنهم اليوم من السجون السعودية هم جزء من الصفقة المتفق عليها عبر الأمم المتحدة".

وأشار المرتضى أنه سيتم استكمال بقية الخطوات المرتبطة بالتنفيذ الكامل للصفقة الخميس المقبل.

في سياق متصل، وصل وفد عُماني إلى مطار صنعاء الدولي، السبت، برفقة رئيس وفد المفاوضات الحوثي، محمد عبد السلام، لبحث آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مسقط مع القيادة في صنعاء، وفقا لوكالة أنباء سبأ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ونقلت الوكالة عن عبدالسلام قوله: "مطالبنا العادلة هي خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار".

وتابع: "سنجري في هذه الجولة النقاشات مع القيادة ومتمسكون بهذه المطالب العادلة".

يأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام محلية يمنية أن وفدًا سعوديًا وصل إلى صنعاء، ضمن زيارة مجدولة في وقت سابق لاستكمال المحادثات التي بدأت في سلطنة عُمان، بين ممثلي المملكة والحوثيين.