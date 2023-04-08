(CNN)-- من المقرر أن تستخدم السلطات الإيرانية الكاميرات في الأماكن العامة للتعرف على النساء اللاتي ينتهكن قانون الحجاب في البلاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، السبت، نقلاً عن بيان صادر عن مركز معلومات الشرطة الإيرانية.

وقالت تسنيم: "في إجراء مبتكر ومن أجل منع التوتر والصراعات في تطبيق قانون الحجاب، ستستخدم الشرطة الإيرانية الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد النساء اللاتي يخالفن الأعراف".

وبعد التعرف على النساء، سيتم إرسال رسائل تحذير توضح بالتفصيل الوقت والمكان المحددين اللذين انتهكت فيه النساء القانون، وفقًا لوكالة (تسنيم).

وذكرت (تسنيم) أنه "في سياق الحفاظ على القيم وحماية خصوصية الأسرة والحفاظ على الصحة العقلية وراحة البال للمجتمع، لن يتم التسامح مع أي نوع من السلوك الفردي أو الجماعي المخالف للقانون".

ويوم الأحد 2 أبريل/ نيسان، قام رجل بإلقاء لبن على امرأتين في إيران لعدم ارتدائهما الحجاب في متجر في مدينة شنديز، بحسب مقطع فيديو وتقرير نشرتهما وكالة (ميزان) للأنباء التابعة للسلطة القضائية.

وألقي القبض على المرأتين بعد صدور مذكرة توقيف بحقهما بتهمة عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.