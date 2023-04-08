القدس (CNN)-- أسفر هجومان منفصلان في الضفة الغربية وتل أبيب عن مقتل ثلاثة أشخاص، الجمعة، في تطورات تأتي بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا لمسلحين فلسطينيين في جنوب لبنان وغزة، لتنتهي بذلك ثلاثة أيام من التوترات المتصاعدة في المنطقة في أعقاب مداهمات الشرطة للمسجد الأقصى في القدس.

واصلت أعمال العنف تصاعدها، الجمعة، عندما لقيت شقيقتان تبلغان من العمر 16 و20 عاما تحملان الجنسية البريطانية الإسرائيلية مصرعهما وأصيبت والدتهما بجروح خطيرة في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، صدمت سيارة مجموعة من السياح خلال هجوم في تل أبيب، وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه "هجوم إرهابي"، حيث قتل شخص يحمل الجنسية الإيطالية وأصيب سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة سائحين بريطانيين ومواطن إيطالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة تأهب قصوى، واستدعى عددا غير محدد من جنود الاحتياط وسط ما وصفه بـ "أوقات مضطربة للغاية".