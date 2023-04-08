(CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أن نتنياهو أصدر أمرا للشرطة والجيش باستدعاء قوات إضافية لـ"مواجهة الهجمات الإرهابية".

وأضاف البيان أن نتنياهو "أصدر تعليمات للشرطة بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود في الاحتياط وكذلك وجه الجيش لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت قبل قليل من يوم الجمعة، إن "شخصا قتل، وأصيب 6 في هجوم إرهابي وقع بتل أبيب".

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن "الشرطة قالت انه تم تلقي بلاغ عن اصطدام سيارة بعدد من المارة في تل أبيب".

ووفقا لخدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) فإن "كل الضحايا كانوا من السياح ".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، نهاية عملياته العسكرية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل على مدار اليومين الماضيين.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أن عمليات إسرائيل في غزة ولبنان انتهت طالما لم يتم إطلاق صواريخ جديدة.

وكانت قد وجهت إسرائيل ضربة لقطاع غزة مساء الخميس، استهدفت خلالها مواقع وأنفاق لحركة "حماس".

واستهدفت إسرائيل أيضا مواقع في جنوب لبنان، فجر الجمعة، قيل إنها تُستخدم لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.