دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تغريدة بمناسبة ذكرى 7 نيسان (ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي) الذي كان والدها يرأسه في العراق.

جاء ذلك في تغريدة لابنة صدام حسين قالت فيها: "عراق تشيده الجماجمُ والدمُ تتهدم الدنيا ولا يتهدمُ.. كل 7 نيسان وأنتم بخير".

ويشار إلى أن تاريخ تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي يعود إلى السابع من أبريل/ نيسان عام 1947.

ووفقا للموقع الرسمي للحزب فإن تاريخ تأسيس الحزب له "أهمية تاريخية كبرى تمثلت في لقاء رفاق البعث من عدة اقطار عربية في إطار مؤتمر قومي وضع الأساس والاسس لحزب عربي جماهيري وحدوي، يحرر الامة العربية وينقلها من حال الى حال، أفضل، حيث الحرية والعدالة والمساواة وينقلها من الضعف الى القوة ومن التجزئة الى الوحدة. فكان حزب البعث الذي انطلق بإطاره التنظيمي وفي هذا التاريخ معبراً عن طموحات الجماهير العربية ومصالحها في اقطار الامة كافة".