اختراق في خلاف شائك بين السعودية وإيران برعاية الصين.. وفيصل عباس يوضح لـCNN ما يعني ذلك بالنسبة لأمريكا

شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصل مسؤولون سعوديون إلى طهران، السبت، للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين "آليات إعادة فتح ممثليات المملكة العربية السعودية" في إيران، بما في ذلك سفارتها وقنصليتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتأتي الزيارة في إطار "تنفيذ الاتفاقية الثلاثية المشتركة" بين السعودية وإيران والصين و "استمرارًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال جلسة المباحثات" التي عُقدت في بكين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفقا لـ"واس".

التقى وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، الخميس، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين الشهر الماضي.

في اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات، وقع الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والأمير السعودي فيصل بن فرحان آل سعود اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما المشترك، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.

واتفق الجانبان - الخصمان اللدودان سابقًا اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية في عام 2016 - أيضًا على دراسة سبل توسيع تعاونهما، بما في ذلك استئناف الرحلات والرحلات المتبادلة من الوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل إصدار التأشيرات، وفقًا لبيانهما الذي أصدرته إيران.