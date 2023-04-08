صورة أرشيفية لأطفال سوريين يجلسون خارج مبنى مدمر في بلدة القريتين الصحراوية بحمص في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد أن استعادتها قوات النظام السوري من (داعش).

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قُتل 6 مدنيين سوريين، السبت، بسبب انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي، ووقع الحادث خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت (سانا)، أن "لغماً مضاداً للدروع من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى سقوط 6 مدنيين قتلى".

وأشارت الوكالة إلى أنه في 17 فبراير/شباط الماضي، قتل 53 مواطنا سوريا كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وتكررت حوادث سقوط مدنيين سوريين بألغام (داعش)، إذ قتل خمسة مواطنين وأصيب أكثر من ٤٠ بجروح، في مارس /أذار الماضي، نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيم بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة بريف دير الزور الجنوبي الغربي، حسبما أفادت الوكالة السورية.