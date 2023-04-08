مظاهرات مناهضة لحكومة نتنياهو مساء السبت في تل أبيب

القدس (CNN)-- قال منظمو الاحتجاج المناهض للحكومة، المقرر تنظيمه في تل أبيب، ليلة السبت، إنه سيمضي قدما، لكن خطط تنظيم مسيرة عبر المدينة بعد أن تم التخلي عن التجمع الرئيسي "بناء على طلب الشرطة".

وأعلنت الحركة المنظمة للمظاهرات، أن المظاهرة ستبدأ دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا "الهجمات الإرهابية" الأخيرة وترديد النشيد الوطني.

ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها تتوقع "عشرات الاحتجاجات ضد الحكومة في جميع أنحاء البلاد"، مساء السبت.

وأثارت حزمة الإصلاحات القضائية التي قدمها نتنياهو احتجاجات مستمرة لعدة أشهر.

وقال رئيس الوزراء إنه سيؤجل التصويتين الثاني والثالث على التشريع في الكنيست، إلى ما بعد عطلة عيد الفصح في الكنيست في أبريل/نيسان الجاري "لإعطاء فرصة حقيقية لإجراء نقاش حقيقي"، لكنه أصر على أن الإصلاح كان ضروريًا.

وجاء في بيان للحركة أن "الحكومة الإسرائيلية فشلت في كل المجالات، وبدلاً من التركيز على الأمن، أعلن وزراء كبار عزمهم تمرير "الانقلاب القضائي" خلال نهاية عطلة الكنيست"، بحسب وصف البيان.