(CNN)-- قالت البحرية الأمريكية في بيان، السبت، إن غواصة مزودة بصواريخ موجهة وتعمل بالطاقة النووية وصلت إلى الشرق الأوسط لدعم الأسطول الأمريكي الخامس، وللمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم البحرية إن "الغواصة (USS Florida) دخلت المنطقة في 6 أبريل/نيسان وبدأت عبور قناة السويس في اليوم التالي".

وبحسب القائد تيموثي هوكينز، فإن "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 من صواريخ كروز طراز توماهوك الهجومية الأرضية".

وتعمل الغواصة USS Florida (SSGN 728)، في الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس للولايات المتحدة، وهي غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.