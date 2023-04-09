دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، إن التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش اللبناني كشفت أن من قام بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية.

وأضاف ميقاتي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية الإعلام، الأحد، أن "ما يُقال عن غياب وعجز الحكومة فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، يندرج في إطار الحملات الإعلامية والاستهداف المجاني، فمنذ اللحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيدا عن الأضواء، لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات".

وأكد قائلا: "كما أوعزت إلى وزارة الخارجية بالتحرك على خط مواز وإجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة، أدلينا بالموقف الدقيق والواضح. وخلال الأزمة كنت أعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي لمزيد من التوتر في الجنوب، كما شددنا على أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "وقد تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش أن من قام بإطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وإن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة"، حسبما نقلت عنه الوكالة اللبنانية.

وأوضح: "في المقابل فإن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي".

وختم ميقاتي قائلا: "الهجوم الإسرائيلي على المصلّين في المسجد الأقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الإطلاق، ويشكل تجاوزاَ لكل القوانين والأعراف، ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة اللبنانية.