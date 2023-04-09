الجيش الإسرائيلي: نستخدم مسيرة لضرب منصات صواريخ بسوريا

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم طائرة مسيّرة "درون" لضرب منصات الصواريخ التي أطلقت صوب إسرائيل من سوريا، مساء السبت.

جاء ذلك بتغريدة للجيش الإسرائيلي على صفحته بتويتر، حيث قال: "تقوم طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي بضرب منصات الإطلاق في سوريا التي أطلقت منها الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تغريدة: "تواصل قوات جيش الدفاع شن غارات داخل الأراضي السورية وذلك بعد ان تم رصد مرة أخرى إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفتين الى داخل الأراضي الاسرائيلية لتسقط قذيفة واحدة في منطقة مفتوحة وقذيفة اخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية".

في سياق متصل، نقلت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية عن مصدر عسكري أردني قوله إن صاروخًا انفجر في الهواء، مساء السبت، في منطقة وادي عقربا في محافظة إربد المحاذية للحدود السورية مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة ذاتها.

وأوضح المصدر العسكري أن "انفجار الصاروخ حدث في الساعة 22:25، كما أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ أضرار بالأرواح أو الممتلكات"، وأن "الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى".