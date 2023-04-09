دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وفد عُماني سعودي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، في القصر الجمهوري العاصمة صنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

اللقاء يأتي ضمن جهود جارية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم بين المملكة العربية السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تخوض حربًا في اليمن منذ عام 2015.

يوم السبت وصل وفدان من المفاوضين السعوديين والعمانيين إلى العاصمة اليمنية، وسط آمال كبيرة في إنهاء الحرب.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة الأنباء اليمنية، لحظة مصافحة ممثلي الوفدين السعودي والعُماني لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

ورحب المشاط بالوفدين العماني والسعودي، وعبر عن امتنان الشعب اليمني لجهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان، "ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام المشرف"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية.

وأفادت الوكالة أن رئيس الوفد السعودي أعرب عن شكره لدور سلطنة عمان في إحلال السلام في اليمن.

هذه التطورات المتسارعة بشأن الأزمة في اليمن، سبقها تقارب مفاجئ بين الخصمين اللدودين، السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، عندما تم الإعلان عن توصلهما إلى اتفاق برعاية صينية على استئناف العلاقات بينهما.

وقال مسؤولون حوثيون إن 13 سجينا أفرجت عنهم السلطات السعودية، في إطار صفقة لتبادل الأسرى، وصلوا إلى مطار صنعاء الدولي، السبت.