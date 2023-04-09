أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لقي ستة مدنيين على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر انفجار لغم أرضي "تركه إرهابيو داعش" في منطقة البشري بريف دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن الكمأة، بحسب وكالة الأنباء التي تديرها الدولة السورية (سانا).

تقع محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية شرقي سوريا.

وقالت "سانا" نقلا عن مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد بدير الزور، مأمون حيزة، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم جراء انفجار اللغم.

يبدأ سكان المنطقة خلال هذا الوقت من العام في البحث عن الكمأة، إما لاستهلاكها أو جني الأموال عن طريق بيعها، حيث يمكن أن تكون باهظة الثمن مقارنة بالمنتجات الغذائية الأخرى.