دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، "تعرض أحد الحسابات الخاصة بالموقع الإلكتروني للوزارة في الجمهورية العربية السورية على تطبيق تليغرام للاختراق"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) في بيان.

وقالت الوزارة إنه "تم إلغاء الحساب المذكور كما تم إيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تليغرام"، حسب الوكالة السورية.

كما حذرت الوزارة في البيان "من أي حساب مزيف على تطبيق تليغرام، أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها".

وأكدت وزارة الدفاع السورية "أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت موجودة على موقعها الإلكتروني".