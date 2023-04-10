دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وكالة إيرانية موعد زيارة الوفد الإيراني إلى السعودية لإعادة فتح السفارة في الرياض والقنصلية في جدة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إن الوفد سيزور السعودية الثلاثاء الموافق 11 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت قد نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) خبرا يفيد بأن الوفد الفني الإيراني سيزور المملكة نهاية الأسبوع الجاري.

وزار وفد فني سعودي إيران وناقش إعادة افتتاح الممثليات الدبلوماسية هناك وذلك تنفيذا للاتفاق بين البلدين الذي تم التوصل إليه في العاصمة الصينية، بكين.

وجرى لقاء بين الوفد السعودي الذي رأسه ناصر بن عوض آل غنوم، ورئيس المراسم بوزارة الخارجية الإيرانية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإيرانية، طهران، وفقا لتسنيم.