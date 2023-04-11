إسرائيل تحظر دخول غير المسلمين إلى الحرم القدسي حتى نهاية رمضان.. وبن غفير: خطأ فادح سيؤدي للتصعيد

الشرق الأوسط
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إسرائيل: حظر دخول غير المسلمين إلى الحرم القدسي حتى نهاية شهر رمضان
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة الإسرائيليةCredit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية "ستمنع غير المسلمين من دخول جبل الهيكل (الحرم القدسي) حتى نهاية شهر رمضان".

وجاء في البيان أنه "تقرر منع دخول الزائرين والسياح اليهود إلى جبل الهيكل (الاسم اليهودي للموقع المقدس بالقدس والمعروف بالحرم القدسي لدى المسلمين) والمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك والمفوض العام".

ولا يعد منع الحكومة الإسرائيلية غير المسلمين من دخول المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان إجراء غير مسبوق.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، في بيان، إن القرار "خطأ فادح لن يجلب السلام، لكنه قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف".

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