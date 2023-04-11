(CNN) -- تجمع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة في تل أبيب مساء الإثنين بعد أن ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا متلفزا حول القضايا الأمنية في البلاد.

وأطلق المتظاهرون، الذين يلوم بعضهم نتنياهو على دوره في تصاعد التوترات مؤخرا، شعارات مثل: "ماذا فعلت في الأقصى؟"، وأغلقوا لفترة وجيزة طريقا سريعا رئيسيا، طريق أيالون السريع، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وقالت الشرطة إن شخصين اعتُقلا ، بحسب القناة 12 التابعة لشبكة CNN.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو من مكان الحادث الشرطة وهي تدفع الناس من بين الحشود وتعتقل المتظاهرين

وأتى تجمع المتظاهرين بعد أن خاطب نتنياهو الشعب بكلمة تحدث فيها عن أسبوع من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وجيرانها وأعلن أنه لن يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت.