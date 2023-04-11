دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في اجتماع في المملكة العربية السعودية، الجمعة، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيتوجه إلى مدينة جدة، الجمعة، "ليشارك في اجتماع يضم ورزاء العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا".

حسب قناة "العربية"، يأتي الاجتماع بدعوة من مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية "أنه لا تغيير في الموقف القطري" تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال المتحدث إن قطر ترى أن "أي تغيير في الوضع القائم من سوريا مرتبط بالإجماع العربي وتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

شهدت الشهور الأخيرة، لاسيما منذ وقوع زلزال 6 فبراير/ شباط الذي راح ضحيته الآلاف في سوريا، تقاربًا عربيًا مع دمشق، وسط دفع في اتجاه عودتها إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها في عام 2011، على خلفية الانتفاضة في سوريا، قبل انزلاقها إلى حافة الحرب الأهلية.