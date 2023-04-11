دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة والقاهرة اقتربتا من خطوة تعيين سفراء، بعد نحو عقد من الزمن شهد انخفاض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

نقلت قناة "TRT" التركية الرسمية تصريحات تشاووش أوغلو، الاثنين، حيث كشف عن زيارة مرتقبة لنظيره المصري سامح شكري، إلى تركيا هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية التركي: "نقترب خطوة من تعيين السفراء في البلدين".

كان مولود تشاووش أغلو قد زار مصر الشهر الماضي، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عامًا.

في منتصف عام 2021، بدأ البلدان مباحثات رسمية لـ"تطبيع العلاقات"، بعد توترها جراء موقف أنقرة من التطورات السياسية في مصر والصراع على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط والتدخل التركي في ليبيا.

آنذاك، حينها عقد وفد تركي مشاورات مع المسؤولين المصريين في القاهرة. ولاحقا، التقى الرئيسان عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان على هامش منافسات كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.