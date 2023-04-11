دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنه لا توجد مؤشرات على تقديم مصر أسلحة فتاكة إلى روسيا.

وقال كيربي للصحفين، الثلاثاء: "مصر شريك أمني مهم، وستظل كذلك في المنطقة"، في معرض تعليقه على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" حول وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة قالت إن الجيش المصري كان يخطط لإنتاج 40 ألف صاروخ لصالح روسيا.

ورفض كيربي تأكيد ما إذا كان ما ورد في الوثيقة المسربة دقيقًا، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد مؤشر على قيام مصر بتقديم أسلحة فتاكة إلى روسيا".

كانت وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، أفادت أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات بـ"الحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب إثارة المشاكل مع الغرب".

كانت الوثيقة "السرية للغاية" مؤرخة في فبراير/شباط، وذكرت "خطط سرية لتزويد روسيا بالذخيرة" تمت مناقشتها بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، بحسب "واشنطن بوست".

ولم تطلع شبكة CNN على الوثيقة التي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" ولا يمكنها تأكيد صحتها بشكل مستقل.

في وقت سابق الثلاثاء، نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول، دون ذكر اسمه، قوله إن تقرير "واشنطن بوست" يعتبر "عبثا إعلاميًا"، وأن مصر تتبع "سياسة متوازنة" مع جميع الأطراف الدولية.