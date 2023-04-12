أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، على بيع أسلحة تقدر بملايين الدولارات للمغرب.

أخطرت الإدارة الكونغرس بالمبيعات المحتملة البالغة 524.2 مليون دولار في أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) و250 مليون دولار لصالح أسلحة المواجهة المشتركة من قنابل "JSOW" الموجهة بدقة.

في بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بيع أنظمة هيمارس "سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة لبيع قنابل JSOW "ستحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

وأضافت "يعتزم المغرب استخدام الصواريخ على طائراته المقاتلة من طراز إف 16 متعددة الأدوار وسيوفر قدرات محسنة في الدفاع الفعال عن الممرات البحرية الحساسة"، مُشيرة إلى أن "البيع المقترح لهذه الصواريخ والدعم سيزيد من إمكانات الشراكة البحرية للقوات الجوية الملكية المغربية ويوائم قدراتها مع خطوط الأساس الإقليمية الحالية".