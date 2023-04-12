بعد احتجاز مواطن في ليبيا.. هذا ما قالته الخارجية الأمريكية لـCNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل ميليشيا في العاصمة، طرابلس.

وجاء في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـCNN: "نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس".

وتابع المتحدث بالقول: "عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة، وزارة الخارجية الأمريكية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليس لديها أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج".

ووفقا لتعليمات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، فإن ليبيا تأتي في المستوى الرابع، نظرا لتحذير الأمريكيين من السفر إلى هذا البلد بسبب انتشار الجريمة، والإرهاب، والاضطرابات الأهلية، والاختطاف، والنزاع المسلح.